JB en ATV anuncia parodia del golpe brindado por Jonathan Maicelo a una fan

Jonathan Maicelo atravesó una semana bastante complicada luego que un video se hiciera viral, donde aparece aplicándole un golpe a una fanática. La persona en cuestión generó la molestia del boxeador nacional quien se encontraba concentrándose para una pelea cuando esta le gritó “Vamos batedía”.

Este hecho generó la violenta reacción del púgil que, además de ello, pateó en el suelo el teléfono celular de la seguidora agraviada. Como era de esperarse, la actitud de Maicelo generó una ola de fuertes críticas que lo pusieron en el centro de la polémica durante los últimos días.

Sin embargo, para personajes como Jorge Benavides esto fue bien aprovechado para armar un divertido sketch que será presentado este sábado en JB por ATV . El programa dio a conocer un avance de lo que será la edición del fin de semana donde se aprecia a Dany Rosales y Martín Farfán.

El excómico ambulante le dará vida a Jonathan Maicelo, mientras que el segundo interpretará a la seguidora que protagonizó la polémica escena con el boxeador nacional. La parodia se podrá ver desde las 8.30 p. m. mediante la señal de ATV.

Pilar Espinoza exige disculpas a Jonathan Maicelo tras el golpe recibido

La mujer agredida por Jonathan Maicelo hace unos días apareció en Magaly TV, la firme para detallar cómo fue el ataque del boxeador. Sin embargo, Pilar Espinoza aclaró que no quiere escándalo alguno, pues solo quiere que el púgil le brinde las disculpas necesarias.

“Yo no quiero escándalos, lo único que quiero es que me pida disculpas, nada más. Ustedes me ven ahorita, yo no soy delincuente. ¿Me hicieron entender que me merezco esto por decirle ‘batedía’? En ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, de repente tú lo has percibido así, discúlpame, pero creo que la reacción que has tenido sobre mi imagen no es la correcta”, indicó la mujer.

