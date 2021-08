Ivana Yturbe confesó que desea ampliar su familia: “Me muero por otra niña y un niño”

Ivana Yturbe respondió diversas preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores. Asimismo, la influencer confesó que se encuentra en el mejor momento de su vida.

Una de las primera pregunta fue: “¿Es cierto que siempre quisiste ser mamá joven?”. Ella señaló: “Sí (soñaba con tener hijos). De hecho, siempre creo que uno de mis sueños y una de mis prioridades ha sido tener una familia súper linda”.

La también conductora de En boca de todos reveló que se encuentra preparada y destacó que para ella es clave contar con una pareja con la que pueda confiar.

“Ya no me considero tan chibola, ya tengo 25 años y definitivamente creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Y no solo eso, sino que creo que es importante tenerlo con la persona indicada y la tengo”, mencionó.

Ivana también detalló que la fecha del nacimiento de su primer primogénita será a fines de noviembre.

Finalmente, otro de sus seguidores consultó si planeaba tener más hijos, a lo que la influencer respondió muy emocionada.

“ Siempre quise tener una familia grande. (...) Yo quiero tres, pero Beto dos. Me muero por otra niña y un niño . Todo el mundo me dice: ‘Espérate, espérate que nazca’. Vamos a ver”, detalló.

