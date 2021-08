El actor Andrés Wiese uso su cuenta de Instagram para compartir una sesión de fotos al lado de Ximena Palomino y Cynthia Klitbo. También, enseñó una pequeña escena donde aparece Michelle Soifer.

“Proxima producción de ProTV, Junta de vecinos”, detalló en una de sus historias. Además, en el video, Andrés se encuentra acompañado de Ximena en una vereda cuando, de pronto, apareció Soifer.

La esperada comedia de 100 capítulos contará con actrices nacionales como internacionales, tales como Patricia Barreto, Cynthia Klitbo, Emanuel Soriano, Sergio Galliani, Andrea Luna, Juan Ignacio Di Marco, Karina Jordan, Ximena Palomino, entre otros.

Andrés Wiese se pronuncia sobre ampay con Andrea Luna

El programa Magaly Tv, la firme mostró un video donde se ve a Andrés Wiese y Andrea Luna dándose un beso en las calles de Miami. Ante ello, el conocido actor de Al fondo hay sitió mencionó que se encontró con un grupo de amigos y la actriz.

“Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días, nada más, y ahora me regreso a trabajar”, contó al inició para los reporteros de Magaly. Luego de lo mencionado, añadió “Yo creo que sí (Andrea está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella. Yo he salido y me he encontrado con amigos y Andrea, allá (Miami)”.

