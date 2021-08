Instagram: Alejandro Tommasi anuncia que cerrará sus redes tras fracasar en la música

Alejandro Tommasi, conocido por su papel de villano en la recordada telenovela El manantial, sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que cerrará todas sus redes sociales porque su última canción, la cual lanzó hace poco, no fue descargada por nadie.

El actor mexicano de 64 años publicó un video donde manifestó su decepción, ya que le puso mucho empeño a “Cuando todo se acabe”, canción que solo fue escuchada por 50 personas.

“Estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado . La he publicado mucho y es mucho trabajo y es una canción muy bonita de Juan Gabriel”, dijo en Instagram el artista.

Ante este fracaso, Alejandro Tommasi señaló que contempla cerrar todas sus cuentas en redes sociales porque no ve el interés de sus seguidores.

“Lo más seguro es que cierre mis redes; he estado platicando muchísimo con todos, a todos les contestó, invierto muchísimo tiempo platicando, contestándoles. He promovido mi disco y no me apoyan en nada. Uno, como artista, vive del público y al público le gustan los artistas, pero ya vi que yo soy una persona que no les interesa . Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver. No soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión en donde no pagan”, aseguró.

“ No es un trabajo como cualquier otro, me llevó 15 años hacerlo. Y es mucho trabajo para que no lo valoren , además, descargan cuántas canciones y que no descarguen la mía sí es que no les gusta. Entonces cerraré redes, me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a hacer felices a los demás. Les mando un abrazo, los quiero de cualquier manera, pero creo que me voy a despedir”, finalizó Alejandro Tommasi.

