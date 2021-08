Carla Rueda descarta relación con bailarín: “Yo quiero estar tranquila y eso no está en juego”

En la octava gala de Reinas del show, Carla Rueda bailó al ritmo de la samba brasileña. Asimismo, la conocida voleibolista no se presentó junto a su pareja habitual, pues estuvo acompañado de otro bailarín.

La producción del programa mostró a la concursante desorientada tras enterarse de diversos mensajes que le llegaron a sus redes sociales, donde le confesaban que su pareja de baile no era el indicado para ella. ″No estoy acostumbrada a que la gente me escriba y me diga cosas”, reveló.

Después de pasar el video donde reveló más detalles de su amistad con el bailarín sostuvo: “A raíz que empezó todo esto con Diego he recibido cada cosas sobre él. Yo he sido muy directa con él y le dije que no me gustan los probremas... Él me explicó que había estado con una persona pero que se habían separado… Yo quiero estar tranquila, mi paz y mi tranquilidad no tienen precio y no está en juego … Es mejor dejar las cosas ahí y si quiere mi amistad, la tendrá”, mencionó.

Por otro lado, confesó que se encuentra enfocada en su participación en el reality. “Yo soy una mujer que se enfoca mucho en sus cosas. No puedo dejar que las cosas extras me distraigan de mi objetivo, de lo que yo quiero para mí y para mi vida”, sostuvo.

