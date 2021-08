Brenda Carvalho sobre el anillo que le entregó Julinho: “Fue algo simbólico”

Brenda Carvalho y Julinho conforman una de las parejas más estables de la farándula, pues en sus 11 años juntos nunca han protagonizado ‘ampays’ ni situaciones escandalosas.

Recientemente, el exfutbolista sorprendió a la exintegrante de Axé Bahía al entregarle un anillo de compromiso en plena transmisión en vivo del programa En boca de todos.

“Mi amor, eres la mujer de mi vida, la persona que escogí para pasar el resto de mi vida, me encanta dormir y despertar a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres, esta loquita que baila todo el día y no me deja dormir, pero que igual me hace muy feliz”, expresó el recordado jugador del club Sporting Cristal.

Ahora, Brenda Carvalho aclaró que no cree en el matrimonio y que la entrega del anillo fue algo significativo, pero no determinante para su relación sentimental. “Bueno, fue un regalo de símbolo porque Julinho sabe que yo no creo en el matrimonio, pero él dice que es simbólico”, comentó.

La famosa brasileña admitió que sí se sorprendió con el detalle de su novio y que él suele ser una persona muy detallista. “Julinho siempre me sorprende. Él me dice que hemos pasado por tantas (cosas) juntos, que (lo del anillo) es para seguir haciendo historia”, continuó para Trome.

