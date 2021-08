Verónica Montes revela que le detectaron un tumor cerebral benigno

Verónica Montes, actriz reconocida por su papel en El señor de los cielos, sorprendió a sus fanáticos al confesar que le habían detectado un tumor en el cerebro.

La actriz contó para el medio mexicano TV Notas que ha venido presentando problemas de salud desde hace un año sin que logren darle un diagnóstico exacto sobre su estado.

Tras realizarse diversos exámenes médicos, los doctores le descubrieron un tumor cerebral que se desarrolló debido a los altos niveles de prolactina que presenta Montes en su cuerpo. Afortunadamente, los especialistas afirmaron que es benigno y que está controlado.

“Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta”, aseguró la artista peruana que radica en México.

La actriz aseguró que al enterarse de su diagnostico se asustó, incluso pensó que sería sometida a una operación; sin embargo, su doctor le explicó que ello no sería necesario.

“Lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban a abrir el cerebro (...). Me dice el doctor que solo hay que estarlo checando para controlarlo y, sobre todo, para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo. Si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa”, contó la intérprete.

Montes también explicó en la entrevista que aún hay días en los que siente pequeñas molestias, pero que ya se recupera poco a poco.

“Hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”, finalizó la actriz.

