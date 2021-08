Samuel Suárez reaparece y habla sobre su estado de salud: “Tuve una infección”

Samuel Suárez preocupó a sus fans cuando contó que había sido internado en un hospital por complicaciones en su salud. Luego de varias semanas, el creador del portal Instarándula reapareció en redes para enviar un mensaje.

Este viernes 13 de agosto, el periodista dijo cuáles fueron los motivos por los que tuvo que ser ingresado al nosocomio María Auxiliadora. Además, dio detalles sobre su estado actual de salud.

Suárez resaltó que el hecho no se produjo porque contrajo el coronavirus. “Gracias a Dios no he tenido COVID aún, si no una infección interna que pudo ser controlada”, dijo el comunicador.

“No desencadenó algo realmente mayor, igual aún me falta una intervención y después de eso a casita”, agregó Samuel en su historia de Instagram.

En otra publicación, lamentó no estar en su set para celebrar el aniversario de su cuenta donde publica diariamente contenido de farándula.

“Me hubiera gustado estar fuera para compartir esta fecha especial con ustedes de otra manera, soltando una instabomba o un zoom con mis instachismosas, pero la salud es lo primero”, escribió.

El mensaje en Instarándula sobre Samuel Suárez

El pasado 7 de agosto la cuenta de Samuel Suárez en Instagram envió un mensaje indicando que el periodista había sido internado en el hospital María Auxiliadora.

“Buenos días, instachismosos. Les escribo para comunicarles que Samu se encuentra hospitalizado en el hospital María Auxiliadora. Oren por él. Los quiere mucho y me pidió que por favor lo publique para que lo sepan”, decía el mensaje.

Samuel Suárez se encuentra hospitalizado. Foto: captura Instarándula

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.