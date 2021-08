Rodrigo González critica a Gisela por no apoyar a Monique Pardo: “Tiene una actitud nefasta”

¡No se queda callado! Rodrigo González no pudo ocultar su indignación al referirse sobre la actitud que tomó Gisela Valcárcel ante el accidente que sufrió Monique Pardo en Reinas del show y denunció que la producción la había abandonado.

“Al principio me trajeron a un control, pero luego se olvidaron de mí. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda. Casi me ha matado. La indiferencia es lo que más me duele”, declaró la artista en ese entonces.

Por ello, en la reciente edición de Amor y fuego, ‘Peluchín’ criticó duramente el proceder de la conductora del programa por desentenderse de la lamentable situación que enfrenta la intérprete.

“Yo creo que Gisela está pensando: ‘Si digo o si me pronuncio, ya me estoy haciendo cargo de esto. Déjalo así, que se arregle así'. Me parece una actitud nefasta por el lado de una persona que se dice ser humana y mucho más cristiana” , expresó González con evidente incomodidad por el accionar de la presentadora del reality de baile.

Hace unos días, Monique Pardo se pronunció y mandó una advertencia en sus redes sociales hacia Gisela Valcárcel antes de iniciar formalmente acciones legales en contra de ella y de la producción del espacio de América TV.

“Por última vez lo voy a decir, no quiero demandar, pero tengo secuelas dolorosas y graves. Mi vida corre peligro. Ustedes conocen la calidad de gente que soy”, expresó en Twitter.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.