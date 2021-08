Laura Bozzo se pronuncia tras orden de prisión preventiva: No sé de dónde salen esas cosas

Respondió. Laura Bozzo conversó con el programa ATV Noticias luego de que la justicia mexicana ordenara su prisión preventiva por presunto delito fiscal, el último miércoles.

Desde algún lugar del país azteca, la conductora de televisión se comunicó con el programa vía telefónica y habló sobre este pedido de las autoridades extranjeras. En la conversación, se defendió de dichas acusaciones.

“ Yo no sé de dónde salen estas cosas . Yo de ese tema ya no habló, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de qué hablar”, fueron las palabras de la autodenominada ‘Abogada de los pobres’.

De acuerdo a medios internacionales, Bozzo estaría en un conocido hotel de Ciudad de México trabajando en su defensa antes de que se cumplan las 48 horas que le concedieron para pronunciarse formalmente.

Laura Bozzo, ¿de qué delito se le acusa?

La conductora de televisión habría cometido un presunto delito fiscal valorizado en más de 12 millones de pesos. Ella habría vendido ilícitamente un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por estos cargos, Laura Bozzo deberá ingresar a un reclusorio llamado Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Allí podría estar entre tres y nueve años encarcelada.

No es la primera vez que la presentadora enfrenta problemas legales. En el 2006 se le declaró culpable por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado en agravio del Estado en Perú.

