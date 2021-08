La voz Perú: Mike Bahía y Guillermo Dávila sorprenden con baile al ritmo de Chacalón

La chicha se hizo presente esta noche en el escenario de La voz Perú, donde los entrenadores del programa no pudieron resistirse a bailar al ritmo de un mix de Chacalón.

Jair Montaño armó la fiesta en el programa al entonar en su presentación una mezcla con las canciones más recordadas de intérprete.

En medio de la euforia del show, los entrenadores se pusieron de pie y deleitaron con sus mejores pasos . De ese modo, Mike Bahía y Guillermo Dávila sorprendieron al disfrutar de uno de los géneros más populares del Perú.

“Estoy descubriendo este hermoso género que tiene tanto que ver con mi país. La historia que cuenta de llegar a un lugar a triunfar. Yo soy del Valle del Cauca y también tengo esa historia de ir a la capital de mi país, que es en Bogotá. Por eso me siento muy identificado porque es lo que estás haciendo tú, están viviendo aquí a conseguir tu sueño”, expresó Mike Bahía.

Por su lado, Guillermo Dávila aseguró que disfrutó mucho con la presentación del participante y le auguró un buen futuro en su carrera musical.

“Yo me he divertido un montón con esto y recuerda mucho a algunos artistas que he tenido bien cerca, que son grandes amigos en mi país (Venezuela) y que han tenido mucho éxito. Eso te puedo augurar a ti. Eres genial, transmites muchísimo calor, muchísima verdad”, mencionó el cantante.

