La voz Perú: Daniela Darcourt lanza advertencia a Oriana Montero por cortar show en vivo

Daniela Darcourt reaccionó de inmediato cuando Oriana Montero decidió paralizar su presentación en vivo en La voz Perú porque, según ella, los músicos no siguieron sus indicaciones.

“ El artista tiene que salir al escenario a matar, no importa lo que pase. Estamos en un show en vivo y todos merecemos respeto . En este momento no se podía parar la competencia. Estamos en una gala en vivo, amor, y lo que pasa en el escenario, se resuelve en el escenario”, dijo la salsera evidentemente molesta por lo que ocurrió el pasado martes 10 de agosto.

Tras lo sucedido, en la más reciente edición de La voz Perú, se conocieron más descargos de Daniela Darcourt, quien no dudó en lanzar una fuerte advertencia a modo de consejo a Oriana Montero. No obstante, la reconocida cantante aclaró que la participante goza de un gran talento y merece ser expuesto en las mejores plataformas.

“Oriana se merece estar en ese escenario cualquier otro más gigante que este, pero si no aprendemos a empezar a ser mucho más duros, después dicen ‘¿por qué no te internacionalizas?’, ‘¿por qué no sales?’ Afuera las cosas son mucho peores ”, señaló Daniela Darcourt.

La voz Perú: Eva Ayllón cuestiona la falta de profesionalismo de Oriana Montero

Eva Ayllón se mostró sorprendida por la actitud poco profesional que tuvo Oriana Montero cuando paralizó su presentación en vivo en La voz Perú. “ No he visto nada parecido en ninguna parte ni con los mejores cantantes del mundo , pero son cosas que suelen suceder. Aunque aquí estamos enseñándole que eso no puede pasar”, comentó la experimentada artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.