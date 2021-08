Karin Idol de La Voz Perú: “Cumplí la misión de dar a conocer el mundo del anime”

La cantante Katherine Zegarra, más conocida como Karin Idol, ha destacado por llevar la música anime a La Voz Perú 2021. Sin embargo, una aparatosa caída afectó su última presentación y fue eliminada del concurso.

Karin Idol nació en Lima. Tiene 26 años y es diseñadora gráfica de profesión. Empezó a descubrir su talento para el canto cuando trabajaba como mesera en una cafetería temática. Conoce cómo fueron sus inicios en la música, su opinión sobre el jurado Mike Bahía y sus proyectos en el mundo artístico.

- ¿Cómo es que empiezas a cantar música anime en los escenarios?

Desde que estaba en secundaria, me gustaba el tema del anime, empecé a ver Sakura card captor, Digimon, Naruto, Lucky Star y otros más. Luego, me enteré de la apertura de una cafetería temática en Lima, se llama Madolche Maid Café. Hicieron una convocatoria y decidí postular como mesera, allá (en Japón) le dicen ‘maid’. Ingresé y aprendí mucho sobre la atención al cliente.

Cada ‘maid’ hace shows, canta, baila y hace actividades con el clientes. Me comentaron que podía animar a cantar a los clientes en el karaoke, lo intenté y ahí comenzó todo. Empecé a descubrir mi voz y al público le gustaba. Me interesó el canto, entonces, mi coach y mi manager, que son los creadores de Madolche, me apoyaron. Participé en eventos, hice mi debut en el teatro Julieta, realicé shows en convenciones y eventos temáticos.

- ¿Qué es lo que más te gusta de este género musical?

Me gustan las combinaciones de ritmos. Experimentan mucho en Japón. Son melodías tan pegajosas y la energía que le ponen los cantantes japoneses es una maravilla. Me inspiran bastante.

- ¿Cómo así llegas al casting de La Voz Perú?

Desde hace muchos años, tenía la idea de participar en La Voz Perú. Cuando lanzaron la propaganda, pensé que era mi momento. Mandé mi video con el tema de Shaman King y me aceptaron. En el precasting, quedamos que iba a cantar el tema de Evangelion.

- ¿Por qué elegiste a Mike Bahía y no, a Guillermo Dávila?

Mike Bahía es un artista más actual, tiene más conocimiento del género del anime. Me sorprendí bastante que volteara a los 30 segundos de la canción. Él confió en mí desde un inicio , así que dije ‘él tiene que ser el entrenador’. Mike me encantó desde siempre.

- En las redes sociales, muchos dicen que han recordado su niñez y otros se han identificado contigo. ¿Cómo te sientes al recibir el cariño de la comunidad otaku?

Estoy muy feliz. Me enorgullece bastante poder representarlos. La idea era hacer feliz a la comunidad otaku porque en La Voz Perú no hay muchos representantes de este género.

- ¿La cultura anime te ha ayudado a mejorar como persona?

Me ha ayudado bastante a fluir. Soy muy tímida e introvertida. Cantar anime me ha ayudado a liberar mis emociones. Quería dar a conocer esta cultura del anime y lo he logrado.

- ¿Crees que muchas veces la cultura anime es excluida o discriminada en el mundo artístico?

Es un tema de desconocimiento. Los sonidos son experimentales. Acá estamos acostumbrados a unos ritmos, pero en Japón, son notas más altas y extrañas. Creo que haber participado en La Voz Perú ha hecho que conozcan un poco más de qué trata.

- Sobre tu eliminación en La Voz Perú, ¿crees que esa caída que tuviste en pleno show te perjudicó bastante?

La verdad es que me resbalé porque estaba húmedo, había un poco de agua . Yo no me había dado cuenta y pasé por ese lado, corriendo. En esos momentos, los chicos estaban bailando y dije ‘me voy a levantar’, y así lo hice y seguí cantando. El problema de esta caída es que me movió el diafragma y con los nervios del choque, comencé a respirar mal, eso me afectó para poder continuar con la canción. Incluso, hice un espacio en una frase para poder respirar más y tomar aire, fue bien difícil. Pero tenía que terminar de cantar porque el show debe continuar.

- Si tuvieras que hacer un mea culpa de tu desempeño en el concurso, ¿cuál sería?

Hay cosas que tengo que mejorar como artista en la parte vocal o en la interpretación. Es que es distinto estar frente a cuatro jurados y cantar en un concierto en vivo, con público, allí puedo conectarme más rápido. Voy a seguir practicando, esto no acaba aquí. He ganado muchos seguidores y estoy agradecida con ellos.

- ¿Consideras que fue justo que quedes eliminada de La Voz Perú?

Yo creo que sí. Cumplí la misión de dar a conocer el mundo del anime.

- ¿Qué enseñanza te llevas de Mike Bahía?

Me encanta la calidad de artista que es Mike Bahía, en todas sus formas. Es humilde, dulce, comprensivo, una bella persona y creo que así debería ser un artista, de esa manera completa.

- Después de tu experiencia en La Voz Perú, ¿qué otros planes tienes para tu carrera artística?

Por el momento, estamos haciendo conciertos online. Estamos preparando mini álbumes para los fans, son canciones inéditas que no están en las plataformas. También estamos pensando en sacar una marca de ropa con el estilo kawaii. Lo bueno es que siempre tengo el apoyo de mi familia.

