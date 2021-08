Instagram: Michelle Soifer presenta adelanto de “Bye Bye”, con Austin Palao

La nueva producción discográfica de Michelle Soifer va por buen rumbo, por lo que el próximo 24 de agosto estrenará el videoclip de su primer tema titulado “Bye Bye”, protagonizado por Austin Palao.

En su cuenta de Instagram la ex chica reality mostró un avance de este producto audiovisual e invitó a sus seguidores a escucharla cuando se lance en las plataformas de video.

En “Bye Bye”, Soifer combina géneros urbanos como el reguetón y hip-hop. La producción del sencillo movilizó a un staff de más de 60 personas a la Reserva de Paracas.

El diseñador Augusto Manzanares se encargó de los cinco vestidos exclusivos que Michelle luce en el videoclip. La dirección coreográfica estuvo a cargo de Arturo Chumbe, y el cuerpo de baile, del Ballet Afroperuano del Callao.

Michelle Soifer se encuentra enfocada en realzar su carrera musical. Por dicho motivo, está trabajando con la disquera Monumental Music para lanzar un disco con 10 canciones.

Michelle Soifer sobre su amistad con Rosángela Espinoza

En una de sus historias de Instagram, Michelle Soifer respondió a una de sus seguidoras que le consultó sobre su amistad con Rosángela Espinoza.

“¿Cómo te llevas con Rosángela?”, fue la pregunta de la usuaria. La verdad es que hace tiempo no sé nada de ella. Pero no es que me lleve tan mal”, contestó la influencer.

Michelle Soifer afirmó que no se lleva mal con Rosángela Espinoza. Foto: composición LR

