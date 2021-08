Gustavo Adolfo Infante sale en defensa de Laura Bozzo ante ataques: No es peligrosa

Laura Bozzo se encuentra no habida luego de que la justicia mexicana ordenara su prisión preventiva. En ese sentido, se generaron opiniones divididas sobre este caso que ha trascendido en toda Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, el conductor de De primera mano, Gustavo Adolfo Infante, se pronunció sobre este dictamen contra su colega. El presentador de televisión salió en defensa de su amiga ante los ataques mediáticos.

“Tú ¿te hubieras presentado? Yo no, para eso hay amparos, para que la gente no caiga en la cárcel”, dijo el mexicano sobre la situación legal de la conductora de televisión.

En otro momento del video que subió a su canal de YouTube, habló de la economía de Laura Bozzo y mencionó dónde ha estado viviendo en estos últimos años.

“Yo sé que Laura no tiene dinero, entiendo que no tiene liquidez económica, que se fue a vivir con Magda Rodríguez. Vivía con Magda Rodríguez, y cuando murió Magda Rodríguez, ahí vivía”, contó el comunicador.

“ Laura Bozzo está en México, pero mucha gente la ataca . La realidad es que Cristian Suárez nada tiene que ver. Laura Bozzo es una mujer que la han abusado, le han robado el dinero, los novios y galanes y demás”, agregó sobre las opiniones que se generaron tras la denuncia.

Por otro lado, Adolfo Infante reafirmó su amistad con la exconductora de Laura en América y le envió un mensaje de apoyo.

“ Tampoco creo que sea tan peligrosa Laura Bozzo . Luego hay personas que se ríen. ¿Cómo te puedes reír de una desgracia? Es no tener madre. Me da mucha pena que a mi querida Laura Bozzo no le esté yendo bien, (estoy) esperando que arregle ese asunto, si tiene que ir a la cárcel, así será. A Laura Bozzo le mando besos y abrazos. Yo sigo siendo amigo de ella”, señaló.

