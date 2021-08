FreeBritney... al fin

El padre de la cantante Britney Spears, Jamie Spears, aceptó dar un paso al costado y dejar la tutela total que ejerce sobre su hija desde hace 13 años.

Según señala TMZ, el hombre se acercó a los tribunales para retirarse de su posición y realizar una transición ordenada según lo establezca la ley, pese a que su abogado aseguró que “no hay razones para suspenderlo o removerlo”.

Sin embargo, indicó que “el señor Spears ha sido blanco de ataques injustificados y él no cree que esta batalla pública con su hija sobre su continuo servicio como conservador esté dentro de sus intereses”.

En esta petición, la defensa de Jamie Spears agregó que “más allá de su título formal, el señor Spears siempre será el padre de la señorita Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre buscará lo mejor para ella”.

Esto pone fin a un periodo de 13 años en los que Britney Spears y la administración de sus bienes estuvieron bajo el control de su padre, luego de que la artista viviera una adicción y escándalos públicos en el 2008.

Jamie Spears fue designado como el tutor total de su hija en el 2008. Foto: difusión

Demoledor testimonio

La estrella del pop hizo explosión el pasado 23 de junio cuando dio su testimonio virtual ante una corte de Los Ángeles en el marco de la audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales. Aquella vez, Britney Spears se sinceró y expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encontraba desde hace 13 años termine, al calificarla como “abusiva”.

“Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Solo quiero recuperar mi vida”, testificó Spears.

Hace menos de un mes, la artista solicitó ante la corte elegir a su propio abogado defensor, consiguiendo el permiso.

Su nuevo abogado, Mathew Rosengart, presentó hace dos semanas una petición para destituir a Jamie Spears, padre de la cantante, como administrador de su patrimonio.

La petición presentada en la Corte Superior de Los Ángeles buscaba destituir a su progenitor como tutor y reemplazarlo con Jason Rubin, un contador público de Certified Strategies Inc. en Woodland Hills, California.

La petición califica de “preferencia objetivamente inteligente el nombramiento de un administrador fiduciario profesional altamente cualificado en esta circunstancia”, respondieron a favor de la intérprete que comenzó a ver una luz al final del camino.

Jamie Spears fue designado como el tutor total de su hija en el 2008, después de que esta fuera declarada inhabilitada por sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol.

Sin embargo, la tutela incluía las decisiones personales de Britney, como sus relaciones amorosas y amicales, visitas continuas a terapistas, además de la disposición de su patrimonio que se compone de más de US$ 2,7 millones en activos en efectivo y US$ 56 millones en activos no monetarios.

Tras su testimonio, miles de fans salieron en su defensa y hasta crearon el movimiento en redes #FreeBritney. Estrellas como Madonna, Cher y Christina Aguilera demandaron la libertad absoluta para la estrella, que hoy, finalmente, se hace realidad.

