Eva Ayllón cuestiona actitud de Oriana Montero en La voz Perú: “No he visto nada parecido”

Oriana Montero estuvo en el ojo de la tormenta. Esto después de protagonizar un controversial momento durante su gala en vivo en La voz Perú en la que decidió cortar su show porque el sonido no estaba como ella quería.

El comportamiento de la participante dejó sorprendidos a los entrenadores, quienes la criticaron al señalarle que les faltó el respeto tanto a ellos como a los televidentes.

Tras esto, el último jueves 12 de agosto se dio a conocer las reacciones de los coaches tras la presentación fallida de Oriana Montero. Una de ellas fue Eva Ayllón, quien señaló que en su trayectoria jamás vio tras desplante de un artista profesional. No obstante, aclaró que la participante recién está empezando y hay cosas que tiene que aprender en el camino.

“ No he visto nada parecido en ninguna parte ni con los mejores cantantes del mundo , pero son cosas que suelen suceder. Aunque aquí estamos enseñándole que eso no puede pasar”, dijo la entrenadora de La voz Perú, Eva Ayllón.

Eva Ayllón critica a Oriana Montero tras presentación

Luego de solucionar los problemas técnicos, Oriana Montero pudo cumplir con su presentación en La voz Perú. Eva Ayllón le señaló que no fue su mejor interpretación.

“Orina, si tú hubieras cantado en el tono que dices que está bajo, hubieras descubierto un nuevo mundo y hubieras hecho maravillas. Para mí está demasiado agudo y no vocalizas bien porque hay que mantener las cuerdas vocales arriba , es lo que pienso”, dijo la cantante criolla.

"Habíamos quedado en otra tonalidad, se cambió la tonalidad en el ensayo", dijo Oriana para justificarse. Foto: Captura / Latina

