Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden, dio positivo por coronavirus

Bruce Dickinson, vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden, dio positivo en la prueba de coronavirus. Días atrás, un miembro de su familia había sido diagnosticado con la COVID-19, por lo que el cantante se realizó el test y se puso en cuarentena para evitar el contagio.

“Estuve estornudando un poco. Durante un par de días, me sentí un poco aturdido, como con gripe, y eso fue todo. Y tengo 63 años. No tengo ninguna duda de que si no me hubiera vacunado, podría estar en graves problemas ”, declaró a la revista Rolling Stone vía Zoom.

Al saber la noticia, las redes de la agrupación difundieron un comunicado donde indicaban que Bruce se encontraba en cuarentena según las disposiciones del Gobierno del Reino Unido, por esa razón debían suspender dos conversatorios donde el vocalista iba a estar presente.

Sobre su situación actual, el también esgrimista y piloto de aviones hizo un llamado para que la gente tome conciencia de la magnitud de la enfermedad. “Así que después de una vacuna ese es el alcance de las molestias. Lo más importante es quedarse en casa para no ir a contagiar a otra persona que pueda trasmitir el virus a alguien que realmente sea vulnerable” , señaló.

El próximo 3 de septiembre se lanzará el nuevo álbum de Iron Maiden que lleva por título “Senjutsu”. Se espera que los conservatorios de Bruce Dickinson se realicen el 16 y 17 de octubre. Además, se preparan para un concierto en 2022 en el Festival Download.

