Tony Rosado ningunea a Mathias Colmenares y este responde: “La música es para compartir no para competir”

El jueves 12 de agosto, el cantante de cumbia Mathias Colmenares respondió en Facebook a una publicación despectiva hacía él, que minutos antes hizo Tony Rosado desde su propio perfil.

El llamado ‘Ruiseñor de la Cumbia’ compartió el flyer del próximo evento que ‘El león de Judá’ tendría en Tarapoto, y escribió “¿Quién es?”

Esto motivó una respuesta rápida de Mathias Colmenares en el que enumeró alguno de los escándalos y controversias en las que se ha visto envuelto el intérprete de “Me emborracho por tu amor”.

“Tony Rosado (…), soy un cantante joven que tiene sueños, los mismos que tú tuviste, pero con la diferencia que yo no me quedó con la plata de los eventos, no planto a mi público, ni denigró a la mujer, ni insultó a la gente”, indicó.

12.8.2021| Post de Mathias Colmenares respondiendo a Tony Rosado. Foto: captura Mathias Colmenares / Facebook

Minutos después, ambas publicaciones, de Tony Rosado y Mathias Colmenares, fueron eliminadas de Facebook.

En conversación con La República, el intérprete de “Sé que te irás” y “Te prometo olvidarte” explicó que lo hizo luego de recibir una llamada de la esposa del exvocalista de Armonía 10.

“Me encuentro bastante decepcionado con el proceder del señor Tony. Yo le tenía bastante admiración por la trayectoria”, expresó.

“Él sabe quién soy. Su esposa me llamó y me dijo que se ha equivocado . Una persona que se equivoca no comparte ese flyer, lo compartió, ¿para qué?, ¿para dejar un veneno?”, se preguntó.

Mathias Colmenares explicó que en el ambiente de la cumbia y chicha peruana todos se conocen, e incluso él ha compartido escenario con Tony Rosado, por eso tomó con recelo la explicación que brindó la esposa del cantante, que señaló que este ‘no lo ubicó’ en el flyer, a pesar de que su nombre y rostro aparecen muy visibles.

“Yo creo que él debería entender a los nuevos valores, porque la música es para compartir no para competir . Y él, como una persona mayor y con tanta trayectoria, debería dar el ejemplo, pero lo único que él sabe es hablar en sus canciones cosas de egoísmo, envidia, denigrar a la mujer, y hablar esto y el otro, cosas feas y tratar mal a las personas que están a su alrededor”, dijo.

“Yo le contesté de una manera ofuscada, pero dije la verdad”, reconoció. “Su esposa me llamó y me dijo que no me ubico en la foto en el flyer, pero seguro que de esa manera él quiso reivindicarse de lo que había publicado” , aseveró.

