Shirley Arica se quiebra en vivo al recordar a su hija: “Es una niña muy fuerte”

Shirley Arica y Austin Palao se comunicaron con las conductoras de Mujeres al mando para detallar su estadía en la ciudad turca de Estambul luego de viajar para filmar el reality “El poder del amor”.

La modelo, sin embargo, no pudo contener sus lágrimas cuando fue consultada por su hija, la pequeña Skylar de 5 años, quien se quedó en Perú al cuidado de su abuela.

La ex chica reality les mencionó a las conductoras que había informado a su hija que estaría en el programa de Latina. Es por eso que estas le que pidieron a Shirley que le dedique unas palabras a su pequeña.

“La amo mucho, la extraño un montón, y pronto vamos a estar juntas”, dijo la modelo con la voz entrecortada.

Arica contó que es la primera vez que tiene que cumplir un viaje de esa magnitud, por lo que siente mucho estar alejada de Skylar.

“Nunca (me he separado de mi hija). No sé (cuanto tiempo ha pasado), yo siento que es un año, pero ella sabe que es por un propósito, sabe que tengo muchas metas para ella y para mí, así que por eso estoy acá”, sostuvo la modelo.

Si bien Shirley aseguró que extraña mucho a su pequeña, indicó que han decidido no contactarse frecuentemente, pues las emociones las embargan a ambas todo el tiempo.

“No hablamos mucho porque las dos somos igual de lloronas, y de hecho que cuando hablamos nos ponemos a llorar las dos. Entonces, por eso preferimos no hablar o hablamos muy corto, más por audio o por intermedio de mi mamá”, explicó la ex chica reality.

A pedido de las conductoras, la modelo también se animó a comentar un poco sobre el cuidado que tiene con su hija.

“Mi hija es una mujer fuerte, a pesar de ser tan chiquita es muy madura, la vengo criando así para que cualquier cosa que le pueda pasar en la vida no se derrumbe al principio, sino que luche, que siga adelante, que se haga respetar. Yo he vivido muchas cosas, y en base a mis experiencias estoy tratando de que ella aprenda eso y que sea una mujer de bien, quiero lo mejor para ella”, finalizó.

