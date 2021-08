Selena Gómez recuerda su paso por Disney: “No sabía lo que estaba haciendo”

Selena Gómez alegró a sus seguidores al anunciar que estaría participado nuevamente en una serie de televisión. Only murders in the building es el nombre de la producción que Gómez protagonizará junto con los renombrados actores Steve Martin y Martin Short.

Sin embargo, la intérprete de 29 años sorprendió aún más a los fanáticos al revelar los duros momentos que vivió siendo una estrella de Disney.

“Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana. No sabía exactamente lo que estaba haciendo”, aseguró la actriz durante la conferencia de prensa para presentar la nueva serie de televisión.

La joven artista afirmó que no pudo aprender mucho de su experiencia en el importante canal a pesar de protagonizar Los hechiceros de Waverly Place por más de cinco años. Es por eso que se muestra contenta con la nueva oportunidad de retornar a la actuación.

“Resulta muy agradable regresar a la pantalla chica y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo”, dijo Gómez.

La edad, la experiencia y todo lo que ha tenido que afrontar la intérprete, asegura que le han dado la capacidad de seguir aprendiendo día tras día.

“Ahora me siento como una esponja. Absorbo toda la sabiduría que puedo”, acotó la estrella estadounidense.

Only murders in the building se estrenará este 31 de agosto a través de la plataforma streaming Hulu.

