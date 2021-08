Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ sobre Karina Rivera: “Soñamos con regresar a trabajar juntos”

Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ y Karina Rivera conformaron una de las duplas más queridas de la televisión peruana durante la década de los 90. Por ello, en marzo de este año, cuando se reencontraron en En boca de todos, los fans se emocionaron y lo celebraron en redes sociales.

Ahora, con motivo de celebrar el Día del Niño, la pareja de artistas se volverá a reunir, pero esta vez para participar en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“(A Karina) la vi después de un tiempo y está igualita, su yo interno es el mismo, ella siempre es Karina, la atenta, la cariñosa, la que quiere enseñar y aconsejar”, señaló Bonilla. “Ella y yo somos patas, siempre nos comunicamos y siempre soñamos con algún día regresar a trabajar juntos”, añadió el animador.

Karina Rivera y Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ se presentarán en Mi mamá cocina mejor que la tuya para enfrentarse a Germán Loero y Michael Finseth (Marcelo y Jerry de Así es la vida) el próximo domingo 15 de agosto a partir de las 7.00 p. m.

Ricardo Bonilla: “‘Timoteo’ no tiene planes de irse”

Por otro lado, Ricardo Bonilla aclaró que continuará representando a Timoteo, aunque por el momento se encuentra dedicado solo a la venta de peluches de este personaje.

“Estoy con la venta de los peluches de Timoteo, mientras los eventos regresan. Creo que en el 2022 ya podremos disfrutar de shows en vivo con este personaje. Timoteo no tiene planes de irse, no sé si me acompañe por mucho más, pero por ahora tengo varios proyectos”, detalló el animador.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.