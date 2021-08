Renzo Schuller revela por qué se fue de América hoy: “Cada quien es bueno en lo que hace”

Renzo Schuller regresa a los escenarios con Men S. O. S., un show presencial junto a Damián Ode, Fernando Armas y Rodrigo Sánchez. El evento se llevará cabo en el local de la peña Del Carajo desde el próximo viernes 20 de agosto.

La República conversó con el actor peruano, quien nos contó detalles de este nuevo proyecto. Además, reveló los motivos de su salida de América hoy, programa que conducía junto a Ethel Pozo, y respondió si está dispuesto a volver a conducir un reality de competencia.

- ¿Cómo te sientes por tu regreso a los shows presenciales?

Feliz. No es lo mismo hacer shows de manera virtual que de manera presencial con el público, ahí mismo, porque obtienes una respuesta inmediata. También estoy armando otro show con Patricia Portocarrero.

- ¿Cómo has sobrellevado la crisis de la pandemia que también afectó al mundo artístico?

A todos nos ha golpeado la pandemia de alguna forma. Se han cerrado algunas oportunidades, se han mantenido en stand by y esto más la coyuntura política, todo se ha juntado, igual hay que seguir adelante y no bajar la guardia.

- Sobre el show MEN S. O. S. que estás preparando junto a Rodrigo Sánchez, Fernando Armas y Damián Ode, ¿cómo va la química con ellos en los ensayos?

Bacán porque ya teníamos una relación entre los cuatro con un proyecto que habíamos armado, esto nació con la idea de hacer un programa de televisión hace bastante tiempo. Siempre estuvimos en comunicación y la relación se generó a raíz de este proyecto, entonces dijimos ‘por qué no lo llevamos al teatro y armamos un show’.

No es una obra de teatro, es un espacio para poder conversar con el público , incluso con temas que el propio público va proponiendo. Es algo muy abierto. Hay una estructura, pero muchas de las cosas se dan en el momento. Somos cuatro personas con personalidades distintas.

- ¿Por qué decidiste participar en este show?

Por la posibilidad de estar con el público, rodeado de amigos, porque también es un reto. Me parece algo nuevo, quien no arriesga no gana . Mientras tanto sigo avanzando en mis propios proyectos.

- ¿Consideras que la improvisación es tu fuerte?

La improvisación tiene que ser un fuerte para todos. Es una herramienta importante para que este show pueda fluir. Todos dominamos un poco de eso, pero también hay ciertas pautas y estructuras. Van a ver algunos juegos extras para que la gente se relaje.

- ¿Te gusta más trabajar en el teatro o en la televisión?

Me divierto en cualquiera de los espacios. No podría optar por uno solo. Lo que me apasiona es generar cosas en la gente y eso lo puedo hacer en el teatro, en el cine o en la televisión.

- La última vez que te vimos en la TV fue en América hoy. Se habló mucho de tu salida. ¿Fue una decisión tuya dejar el programa o de la producción? ¿A qué se debió?

Fue una decisión de todos por distintos motivos, como planes, estructura del programa, que era lo que quería hacer cada quien. Se conversó previamente, no hubo sorpresas.

- ¿Quedaste en buenos términos con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel?

Sí, todo muy bien. Una buena relación con todos.

- ¿Qué opinas sobre los cambios que se han dado en el programa con Janet Barboza, Melissa Paredes y Edson Dávila?

Te soy sincero, no veo el programa . En ese horario, estoy en ensayos, estoy en la radio que me absorbe cierta cantidad de tiempo. Imagino que lo están haciendo bien, cada quien es bueno en lo que hace .

- ¿Planeas regresar a la televisión si es que recibes algunas propuestas?

Sí, estoy en esas. Pero estoy esperando a que se definan algunas cosas porque dada la coyuntura por ahora están en stand by. Sí, ha habido propuestas , otras se han quedado en pausa por el momento. Hay muchas cosas en las que estoy trabajando y quiero volver a hacer.

- ¿Si te proponen conducir un reality de competencia estarías dispuesto a aceptar o ya has volteado esa página?

Dependiendo de la propuesta. He aprendido a no decir que no haría esto. Yo siempre estoy apto para ver qué se hace, son muchas cosas que se tiene que evaluar en el momento. No descarto nada, no me niego a la posibilidad de nada.

- ¿Cómo recomendarías al público para que vaya a ver MEN S. O. S del Carajo?

Si quieren divertirse y pasarla bien, después de que han estado mucho tiempo metidos en sus casas, con todos los protocolos del caso, vayan a ver a estos cuatro locos, a hablar de distintos temas, donde también podrán ser partícipes.

