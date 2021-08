Milena Zárate sobre Reinas del show: “Jazmín Pinedo debió estar en sentencia y no Leslie”

Gran revuelo está causando el enfrentamiento que protagonizarán Korina Rivadeneira y Leslie Moscoso en la próxima de edición de Reinas del show, ya que ambas quedaron sentenciadas y sus futuros están en manos del público.

A pocos días del esperado duelo, varias concursantes han salido a hablar sin tapujos para apoyar a sus favoritas. Una de ellas fue Milena Zárate, quien destacó el trabajo de ambas concursantes, pero confesó sus deseos de haber visto en sentencia a Jazmín Pinedo y no a Leslie Moscoso.

La bailarina colombiana reconoció que Korina Rivadeneira es una de las más fuertes de Reinas el show y por eso no sería mala idea que quede fuera de competencia. No obstante, lamentó que Leslie haya sido sentenciada junto a la esposa de Mario Hart, ya que, para ella, Pinedo debió estar en su lugar.

“Por estrategia, quisiera que se vaya Korina, así eliminamos a una de las más fuertes de la competencia. Pero, creo que quien debió estar en sentencia es Jazmín (Pinedo), no Leslie , pues el desenvolvimiento de Leslie ha sido mejor gala a gala”, dijo Milena Zárate en un comunicado.

Sobre cómo llega a la octava gala de Reinas del show, Milena señaló que se encuentra trabajando muy duro para su próxima presentación.

“Con todas las ganas, estoy ensayando diez horas al día. Estoy con mucha energía, y con la vaya alta, pues la gala pasada me llevé los Mejores pasos y quiero repetir este triunfo esta gala. Yo no paro hasta llevarme la corona en Reinas del show ”, comentó.

“Voy a convertirme en una vedette y me gusta mucho porque admiro a las vedettes de años atrás, no a las de ahora. Ser vedette significa cantar, bailar y actuar, y yo soy una artista completa, así que me estoy esforzando para sorprender en la pista”, añadió Milena Zárate.

