Melissa O’ Neil: “La inequidad está en todos lados”

La actriz canadiense de ascendencia china Melissa O’ Neil está de regreso con Lucy Chen, la valiente policía novata en la tercera temporada de la serie ‘The Rookie’, que se estrena hoy por Universal TV. “Esta nueva temporada refleja lo que está pasando en Estados Unidos con el movimiento racial y la policía”, adelanta la intérprete en esta entrevista exclusiva con La República.

Lucy es una policía joven que tiene que abrirse camino en una profesión de hombres, como en casi todo. ¿Crees que todavía existe desigualdad de género y oportunidades para las mujeres?

Por supuesto. En todos lados, especialmente pasa en la policía porque es una industria masculinamente dominada. De hecho, vemos algo de eso en esta temporada, porque tenemos a un policía que es misógino y tiene una manera de ser que desprecia a las mujeres como si solo estuvieran allí para verse bonitas. Siento que la inequidad está en todos lados, pero estamos en la lucha, poco a poco, haciendo nuestra tarea chiquita, mostrando a mujeres empoderadas, a pesar de que tengan gente alrededor que las moleste.

¿Cuánto ha crecido tu personaje en esta nueva temporada?

Lucy ha crecido una tonelada. En la primera temporada ella estaba con muchas ganas de hacer cosas y muy preocupada en el sentido de poder hacer todo esto bien, en complacer a su jefe y a cualquier superior. De forma lenta, ella se ha vuelto mucho más segura de sí misma y ha aprendido a cómo confiar en ella, y eso ha estado subrayado por su entrenamiento policial. Antes de confiar en alguien más, tienes que aprender a confiar en ti para aprender a hacer las cosas bien. Al mismo tiempo, no lo ha hecho sola, sino que ha tenido un soporte. En esta tercera temporada, Lucy se vuelve más cercana a Ángela. Ella es muy valiente y activa su lado protector y sus recuerdos de la escuela. Esa es una de las mejores cosas que se muestran en la serie: es una escuela para ser una mejor persona.

"A pesar de ser personajes ficticios, tratamos de hacerlos lo más reales posible", afirma O' Neil. Foto: difusión

¿Cómo fue tu preparación para Lucy Chen? ¿Tuviste entrenamiento con policías?

Al inicio, los que interpretaban a policías en entrenamiento tenían que salir con policías reales, pero los Rookies solo teníamos que practicar cómo manejar armas. Nuestro consejero, que es un capo, es un detective formado que nos da consejos sobre lo que es apropiado. A pesar de ser personajes ficticios, tratamos de hacerlos lo más reales posible.

Como muchas otras producciones en el mundo, esta tercera temporada se grabó en plena pandemia. ¿Qué fue lo más difícil en tu experiencia personal?

Lo más difícil fue que tuvimos que ser muy disciplinados y parametrados con el protocolo, todos tenían que usar tapabocas, protectores, algunos guantes, y eso fue muy duro. No teníamos permitido estar a menos de 2 metros del otro. De hecho, fue bizarro luego de un encierro estar cerca de otras personas, lo cual hace un milagro que hayamos hecho un programa de televisión. Fue complicado, pero muy emocionante, ver la resiliencia porque, a pesar de todo, éramos capaces de trabajar.

Como actriz canadiense de ascendencia china, ¿te has sentido alguna vez etiquetada o discriminada en la industria del cine? ¿Ha sido difícil ganarte un lugar?

Soy nueva en la industria del cine, he salido más en televisión, pero creo que sí. Cuando entré a la industria televisiva sentí un montón de abandono debido a la mezcla que soy, porque mi cara es como que étnicamente ambigua. Igual, creo que fue una ventaja, sobre todo en esa época en que la gente quiere ver personas que luzcan diferentes. Respecto a haberme sentido discriminada, puede ser, a veces es gracioso que me contraten para hacer personajes chinos cuando desde mi propia identidad no soy totalmente china. Soy de arranque china canadiense y mi papá tiene de irlandés, es una cosa interesante tener una identidad mezclada y fusionada. Pero la industria está mejorando y moviéndose y creo que ‘The Rookie’ es un gran emblema de eso. Tenemos un increíble elenco, la gente no está definida por su raza, tiene su propia experiencia y su propia vida.

Tus inicios fueron como cantante en ‘Canadian Idol’. ¿Tienes planes de retomar la carrera?

No tengo planes de regresar a la música, pero es divertido escuchar a la gente hablar de eso. Puedo decir que yo elegí actuar, siento que tengo muchas cosas en mi vida que elegí a propósito, siento que un montón de puertas se abrieron y dije: ‘Ahora tengo que ir por allá’. Mucho de lo que pasa para las personas que laboran en el entretenimiento es que tenemos que conseguir trabajos, yo he tenido maravillosos trabajos. Terminas y empiezas el siguiente proyecto. Siento como que doy vueltas por allí, pero estoy feliz porque amo lo que hago.

