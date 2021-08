Korina sobre su sentencia en Reinas del show: “Mi salsa fue mejor que la de ‘Chabelita’”

Korina Rivadeneira fue sentenciada en la séptima gala del reality Reinas del show, luego de perder el versus de salsa contra Isabel Acevedo, quien llegó al espacio a retar a una de las competidoras.

Leslie Moscoso, Carla Rueda, Jazmín Pinedo y Milena Zárate eligieron a la modelo venezolana para enfrentar a la popular ‘Chabelita’. Al final del reñido enfrentamiento, fue la bailarina quien ganó por voto unánime del jurado.

Tras esto, Korina Rivadeneira se mostró incómoda con sus compañeras por haber votado por ella como su representante, pues les había pedido que no la escojan por el poco tiempo que tuvo para ensayar la coreografía.

“Yo les dije eso y después votaron por mí, que cólera me dio. Me traicionaron, de todas maneras fue una traición... De hecho, la única buena onda que me hizo caso fue Paula, las otras no. Lo que les dije fue: ‘No estoy preparada porque no he ensayado casi nada esa salsa, va a ser un desastre. Por favor, no voten por mí’, comentó en una transmisión de Instagram.

Además, Korina Rivadeneira manifestó su desacuerdo con el resultado. “Yo creo que mi salsa fue mejor que la de ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo). Yo voy a hacer todo lo posible por no irme, voy a dar un show espectacular”, añadió la influencer de 29 años.

Mario Hart confía en el triunfo de Korina Rivadeneira en Reinas del show: “Sin duda es la recontra favorita”

En entrevista con el programa América Espectáculos, Mario Hart se mostró orgulloso de su esposa Korina Rivadeneira y aseguró que ella es quien se llevará la corona de Reinas del show, pese a que este sábado 14 de agosto enfrentará la eliminación junto con Leslie Moscoso.

“Korina es la recontra favorita, pero no quita que tenga rivales muy fuertes, no la va a tener fácil. Hay varias chicas como Alison Pastor, Leslie Moscoso y Milena Zárate que van a ser las más difíciles de derrotar. (...) Ella es espectacular, la vez pasada se quedó por muy poquito, fue la que más galas ganó en toda la temporada. Al final, por un tema de votación quedó segunda”, afirmó.

