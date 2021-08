Janet Barboza sobre sus inicios en la TV: “Me sacaron de proyectos por no saber bailar”

Janet Barboza se inició en el mundo de la televisión hace más de 23 años. La conductora se ganó el cariño del público con el recordado programa La movida de los sábados, espacio con el que debutó ante cámaras.

Con una larga trayectoria en la conducción y animación, la empresaria confesó que para ella no fue nada fácil incursionar en TV, ya que fue sacada de varios proyectos por no saber bailar.

“ Siempre los inicios son difíciles, porque te vas a encontrar con gente que te va a decir que ‘no sirves’. A mí, por ejemplo, por el tema del baile, fui negada del baile, y me sacaron de proyectos por no saber bailar. Yo quería ser actriz, pero se me dio primero la oportunidad de conducir, no lo dejé y me fui por ese lado, porque era importante y rentable. Los inicios son difíciles, pero más difícil es poder mantenerte”, dijo a El Popular.

Como todo personaje público, Janet Barboza tiene seguidores y detractores. La actual presentadora de América hoy señaló que gracias a las críticas ella sigue avanzando.

“ Mis detractores y mis odiadores no son otra cosa que fans confundidos, son los que más me ven, más me siguen, más me chequean , me encantan, sin ellos no estaríamos en este medio. Tienes que tener de ambos lados, 50 y 50 siempre, los que te aman y los que están confundidos”, comentó.

En cuanto a su faceta como empresaria, Janet Barboza explicó que aún está tratando de abrir más salones de belleza, los cuales fueron cerrados por la pandemia.

“Estamos tratando de rescatar algunos los salones de belleza, teníamos 15 y cerramos 10, nos quedan cinco que estamos pataleando para tratar de salir adelante. La situación es muy difícil, peor ahorita con el tema del dólar, así que estamos enfocados en tratar de continuar”, añadió.

