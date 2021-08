Instagram: Daniela señala que su mayor anhelo es casarse y tener dos hijos

La reconocida cantante de salsa Daniela Darcourt habló abiertamente, desde sus historias de Instagram, sobre algunos de sus anhelos.

Todo empezó cuando la actual coach de La voz Perú interactuó con sus seguidores a través de sus historias. En medio de especulaciones de una posible separación del venezolano Jisa, un fan le preguntó a la intérprete de “Señor mentira” sobre su vida personal.

“¿Piensas casarte en algún momento de tu vida y formar una familia, continuarás con la música?, consultó el usuario. A su turno, Daniela Darcourt confesó que desea tener bebés y contraer matrimonio. No obstante, dejó en claro que, de no encontrar una pareja, eso no sería impedimento para convertirse en mamá.

“Claro que sí, uno de mis mayores anhelos en la vida es tener mi familia, tener mis dos hijos, casarme , pero si no puedo casarme, está bien, me caso con mis hijos y con la música, porque claro que haré música”, señaló la cantante en Instagram.

Daniela Darcourt sueña con formar una familia. Foto: captura/Instagram

Instagram: Daniela Darcourt feliz por aparecer en el Times Square

El rostro gigante de Daniela Darcourt apareció en la esquina del Times Square de Nueva York. Esto sucedió porque la salsera peruana fue elegida para figurar en la portada de la playlist Equal de Spotify.

“Por favor, ¡que alguien me despierte! Qué bonito hacer un stop en el trabajo y encontrarte con una sorpresa tan gigante como esta. Mi primer Billboard en Times Square de la mano de Spotify y su iniciativa Equal, un playlist que busca incentivar la inclusión y empoderamiento de todas las mujeres en Latinoamérica”, escribió Darcourt en Instagram.

Daniela Darcourt forma parte de los cuatro jurados de La Voz Perú. Foto: Instagram.

