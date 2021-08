Flavia Laos tras celebración de su cumpleaños en Miami: “No hemos gastado ni un sol”

Flavia Laos cumplió 24 años el último 1 de agosto, y para celebrar su fecha especial, viajó a Miami, donde disfrutó de inolvidables días al lado de su hermana menor, Kiara Laos, y sus amigas más cercanas.

La actriz peruana compartió imágenes del lujoso yate en el que estuvo y los restaurantes que visitó en Estados Unidos. Según contó, ella y sus amistades costearon todo gracias a su trabajo como influencers.

En enlace con el programa En boca de todos, Flavia Laos contó más detalles de su estadía en el extranjero. “La he pasado superbién, mis amigas son lo máximo, me han organizado todo aquí, todos los días tengo un plan. Un día después de mi cumpleaños me organizaron una fiesta en un bote donde me llevaron un DJ y todo. Era un superyate, nunca me han hecho una sorpresa tan bonita en mi vida”, comentó.

“Acá en Miami se estila muchísimo que nos den canje, literal, mesas gratis y todo solo por ser influencers. Esa es la ventaja, no hemos gastado ni un sol”, continuó la modelo peruana.

Por otro lado, Flavia Laos indicó que continúa enfocada en el crecimiento de su carrera actoral y reveló que hizo casting para la producción de una conocida plataforma de streaming. Además, la protagonista de Ven baila quinceañera participó en el videoclip de la nueva colaboración de Farruko, Wisin y Kevvo.

