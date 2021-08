Estrella Torres y Tommy Portugal: todo sobre la pareja que terminó su romance de siete años

Tommy Portugal y Estrella Torres decidieron poner punto final a su relación luego de siete años. Los artistas causaron conmoción entre sus seguidores, pues nunca protagonizaron escándalos y se perfilaban como una de las parejas más sólidas del espectáculo local; incluso, tenían planes de matrimonio que la pandemia del coronavirus y otros problemas de índole personal acabaron por enterrar.

La pareja se conoció en 2013, cuando la artista cuando ella apenas empezaba su carrera musical en la agrupación Corazón Serrano. Él, de 32 años, se contactó con la joven a través de las redes sociales y desde entonces forjaron una amistad, que posteriormente se convirtió en el inicio de una relación sentimental.

En entrevista con el programa Mujeres al mando, Estrella Torres relató su versión de sus inicios con el cumbiambero y reveló que en un primer momento, él estuvo interesado en su compañera Tamara Gómez.

“Él me escribió preguntando por Thamara (risas). Yo igual me emocioné porque me escribió él y era conocido y todo, estaba en Los caribeños de Guadalupe, en ese entonces, y yo recién en Corazón Serrano. De ahí me empezó a hacer el habla, me empezaba a aconsejar porque él tiene más experiencia (...) “Fuimos recontra patas y luego me invitó un ceviche, ahí fue la primera vez que nos vimos”, narró en el espacio de Latina.

La historia de amor se mantuvo estable y fortalecida. En 2020, la pareja confesó que tenían pensado casarse; sin embargo, tuvieron que cambiar sus planes debido a la crisis de salud mundial.

“Este año (2020) nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, declaró el intérprete de “Al fondo hay sitio”, en ese momento.

En febrero de 2021, Estrella Torres y Tommy Portugal celebraron su aniversario número siete; sus fanáticos expresaron cientos de felicitaciones y halagos al largo romance, sin sospechar que seis meses después, la exparticipante de Yo soy anunciaría la ruptura definitiva.

“Mi corazón está tranquilo, enfocado en lo mío, en mi familia y creo que ya cerré una etapa. Sí (terminó con Tommy), es mi gran amigo, siempre lo va a hacer y lo quiero un motón, él lo sabe y va a ser siempre una persona importante para mí”, comentó la joven entre lágrimas, en el programa Mujeres al mando.

“(Tommy) Se merece todo lo mejor, no fue nada malo, quiero aclarar para que no se especulen cosas por respeto a su familia; yo los quiero un montón. Por respeto a él porque no le gusta hablar de su vida privada ni yo tampoco. Nos mantenemos reservados. Quiero aclarar que seguimos siendo amigos. En nuestra relación, siempre hubo respeto y amor”, añadió.

