Director del Miss Sudamérica: “No se evalúa a una chica por su estatura y medidas corporales”

La modelo Angie Arizaga sorprendió al anunciar que se suma a la organización del Miss Sudamérica. El certamen de belleza realizará castings en Lima y provincias de todo el Perú para la cuarta edición internacional, que se llevará cabo en enero de 2022.

Santiago Delgadillo, director del Miss Sudamérica, explica cuál será el papel que desempeñará la exchica reality. Además, menciona el proceso que se aplica en el concurso y algunas de las reglas de la evaluación.

- Cuéntenos detalles sobre el concurso de belleza Miss Sudamérica

La idea es hacer el casting en todo el país, para ello estamos trabajando con Angie Arizaga dentro del grupo de coaches. La edición va a ser presencial con todos los protocolos.

A partir de este segundo semestre, estamos implementando la categoría mini, dentro de esta categoría hay tres: baby, mini y pre teen. Arranca desde los 6 años hasta los 13 años. Además, tenemos la categoría teen, miss y señora.

- ¿En qué se diferencia Miss Sudamérica a otros certámenes de belleza?

No se evalúa a una chica por su estatura y medidas corporales. Para nosotros es más importante el compromiso que tenga con su crecimiento personal. La diferencia es el impacto que generamos; cuando hacemos una donación, podemos llevar cuatro toneladas de víveres a poblaciones vulnerables. Además, en nuestro certamen no existen eliminatorias . Todas van desde el día uno hasta la gran final, porque es un trabajo de crecimiento.

- ¿Han considerado alguna vez aceptar mujeres trans en el concurso?

Lo hemos conversado muchísimo. En algún momento, estuvimos a punto de hacerlo. Si hiciéramos una categoría trans podría ser, pero en este momento, todas son mujeres de nacimiento.

- ¿Qué papel realizará Angie Arizaga en el certamen? y ¿por qué la eligieron?

Angie Arizaga es una chica que se ha hecho sola, tiene más de diez años en la TV, es multifacética y tiene muchísimo carisma. También hace labor social. Nos gustó que, sin necesidad de poses, se hace querer por la gente. Ella nos va a ayudar a que las chicas puedan desenvolverse escénicamente frente a cámaras y saber manejar el tema de críticas porque, cuando eres figura pública, eres muy susceptible. Hará la labor de coach de desenvolvimiento escénico.

- Hemos visto que las redes sociales también juegan un papel importante en los concursos. ¿Han considerado evaluar el comportamiento de las participantes a partir de lo que publican en las redes?

Una vez que pasan el casting, se revisan sus redes sociales. Revisamos que no tengan contenido sexual explícito. Considero que las chicas también tienen libertad para vivir su etapa. Nosotros no somos policías de las redes sociales. Las chicas con las que trabajamos son muy responsables, en todo este tiempo no hemos tenido problemas.

- ¿Qué le diría a quienes piensan que los certámenes de belleza ya no deberían existir en estos tiempos?

Que no la tienen clara. Los certámenes de belleza son una plataforma de crecimiento personal, de empoderamiento femenino. Muchos dicen que las chicas están expuestas como si fuesen un objeto sexual, pero no es así, las chicas hacen todo un proceso de crecimiento. Por ejemplo, sería bueno ver todas las labores sociales que hacen , la muestra de talentos, la ronda de preguntas, todo eso te convierte en una mejor persona.

- ¿Cuál es el beneficio de participar en el Miss Sudamérica?

Es una buena opción que te permite crecer como persona, que te permite competir contigo misma. Es un entorno donde hay una sana competencia. En el Miss Sudamérica no hay estereotipos ni limitaciones para crecer .

