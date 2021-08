Yaco Eskenazi tras el nacimiento de su segundo hijo: “El amor se multiplica”

Yaco Eskenazi, conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya, se presentó en la reciente edición de América hoy para hablar sobre el nacimiento de su segundo hijo. A su paso por el set, se mostró emocionado y más enamorado de su esposa.

“De hecho no estoy durmiendo como antes, pero me da vergüenza decir que no duermo al ver que la que de verdad no duerme es Natalie. Yo soy más bien de hacer una siesta en las tardes, pero es Natalie quien literalmente no duerme”, contó.

El exintegrante de Esto es guerra admiró la labor de parto que realizó su esposa el sábado 7 de agosto y agradeció por tenerla como compañera.

“ El amor se multiplica, uno piensa que ya ama mucho, pero después de ver momentos y vivir situaciones como la del sábado, ver a Natalie con todo el proceso del embarazo y parto, es fuerte , y agradezco a la vida por Natalie. La amo”, añadió.

Yaco contó que ningunos de los dos tenían experiencia cundo tuvieron a su primer hijo; sin embargo, precisó que ahora están más preparados. También reveló cómo su familia se decidió por el nombre.

“Lo del nombre fue súper, no dábamos con el nombre. Habíamos pensado Noah, Emil, Milán y nada. En un momento pensamos en León y, para mí, mi primer león es Liam, sentí que le íbamos a quitar protagonismo y no. El día que estábamos en la sala de parto hicimos una videollamada con él y nos preguntó: ‘¿Cómo está Leo? ‘. Y quedó”, dijo el conductora emocionado.

