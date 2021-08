Tula Rodríguez abraza a productor de En boca todos y él le pide distanciamiento

Tula Rodríguez, quien reapareció en el set de televisión tras una semana de ausencia, vivió un momento peculiar en la última de edición de En boca de todos tras acercarse a su jefe en vivo.

Luego de que la presentadora revelara que viajó con el productor de su programa a Miami, ella se acercó de manera efusiva al hombre para abrazarlo y desearle un feliz cumpleaños. Sin embargo, el profesional, al ver que Tula Rodríguez lo tocó por los hombros, le hizo una señal a la conductora para que se alejara .

“Como puede pedir la producción algo si el productor general se fue conmigo, y aprovecho en saludarlo porque está de cumpleaños”, dijo Tula Rodríguez, quien entendió la indicación de su jefe y solo atinó a cantarle “Feliz cumpleaños” en compañía de los otros presentadores Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi.

Permanencia de Tula Rodríguez entra en votación por faltar

Tras sus cortas vacaciones por Miami, Tula Rodríguez fue reprendida por Maju Mantilla, quien pidió a la producción que ponga en votación la continuidad de la exbailarina como conductora de En boca de todos.

“Las reglas son las reglas. Necesitamos un apoyo, que las encuestadoras nos apoyen porque la preguntas sería ¿Tula Rodríguez debe continuar o no en En boca de todos? Si esto pasó en Esto es guerra por qué no aquí en En boca de todos . No lo voy a decir yo”, comentó la ex reina de belleza.

Y para sorpresa de los seguidores del programa, América TV activó el sistema de votación desde su página web para elegir sobre el futuro de Tula Rodríguez.

