Permanencia de Tula Rodríguez en En boca de todos es sometida a votación tras queja de Maju

Tula Rodríguez retornó a En boca de todos luego de pasar unas cortas vacaciones en Estados Unidos junto a su hija. En ese sentido, algunos conductores del espacio se mostraron un poco incómodos con la flexibilidad de la producción con la exbailarina.

Maju Mantilla fue la primera en alzar su voz de protesta y no tuvo reparo alguno en reprochar a su colega.

“Me siento triste porque Tula en ningún momento me dijo que iba a faltar toda la semana. Ella ha seguido en sus cosas como si no le interesara”, explicó la ex reina de belleza. Por su lado, Tula Rodríguez se defendió al asegurar que tenía permiso de los jefes de ProTV Producciones.

Tras esto, Maju Mantilla solicitó que la permanencia de la conductora sea puesta a votación por faltar. La modelo señaló que En boca de todos debía seguir el ejemplo de Esto es guerra cuando sus competidores cometen alguna falta.

“Las reglas son las reglas. Necesitamos un apoyo, que las encuestadoras nos apoyen porque la preguntas sería ¿Tula Rodríguez debe continuar o no en En boca de todos? Si esto pasó en Esto es guerra por qué no aquí en En boca de todos . No lo voy a decir yo”, señaló la presentadora.

“Qué mala eres. No puedo creer esto de Maju Mantilla, la reina del mundo, mi amiga, compañera”, respondió Tula Rodríguez muy sorprendida por la actitud de su colega.

En tanto, Ricardo Rondón señaló que la permanencia de Tula Rodríguez lo decidirá el público. Las votaciones se abrieron en la misma página web de América TV.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.