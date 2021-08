Paula Manzanal no descarta romance con ‘Pancho’ Rodríguez: “Es un chico lindo”

Paula Manzanal, quien sorprendió a todos con su desempeño en Reinas del show, brindó una entrevista para Magaly TV, la firme el martes 10 de agosto. Durante dicho encuentro, la modelo y empresaria se animó a hablar sobre su vínculo con ‘Pancho’ Rodríguez.

Ante la insistencia de Magaly Medina, la exintegrante de Combate confesó que se siente atraída por el competidor de Esto es guerra, con quien se le ha visto muy cercana últimamente. “Lo conozco desde antes de entrar a la televisión, antes de Baladán, desde que tengo 19 años. Es un chico muy guapo, pero nunca lo vi como hombre”, señaló.

De esta manera, Paula Manzanal dejó abierta la posibilidad de iniciar un romance con ‘Pancho’ Rodríguez, quien días atrás afirmó sentir un gran cariño y respeto por ella. “Me voy a dar un tiempo todavía... En un futuro sí (tendría una relación) ¿por qué no?... Es lindo, es un buen chico, super caballero... es como de mi familia”, comentó.

Paula Manzanal le dice adiós a Reinas del show

Tras perder el duelo de sentencia con Jazmín Pinedo, Paula Manzanal fue eliminada de Reinas del show. Al despedirse, la joven modelo agradeció la oportunidad de haber podido participar en uno de los programas más vistos de la televisión peruana.

“Estoy muy agradecida con todos, muy contenta, he pasado semanas increíbles. Me voy feliz porque he hecho amigas muy buenas, he conocido a gente increíble y también al público que me ha conocido a través de tu pantalla. Quiero agradecer a todos los que votaron por mí. Quizás en una próxima oportunidad podré retornar”, comentó la también empresaria.

Paula Manzanal se despidió de Reinas del show tras obtener menor número de votación por parte del público, ante Jazmín Pinedo. Foto: captura de América TV

