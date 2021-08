Mike defiende a participante de La voz Perú: Si lo atacan a él, me están atacando a mí

Un momento conmovedor se vivió en la segunda noche de eliminación en La voz Perú, cuando uno de los participantes contó que es víctima de comentarios homofóbicos en las redes sociales.

Stefano Grande, luego de sorprender con su presentación en la que interpretó el tema “Karma chameleon”, reveló que se siente afectado por los ataques que recibe.

“Yo sé que es muy difícil en este país tratar de representar a una comunidad. Sobre todo en redes sociales, es muy complicado recibir todo este tipo de comentarios. La gente piensa que somos de piedra y que no nos quebramos. Sí nos quebramos, yo me quiebro. Todos somos así. La verdad es que me gustaría que la gente se ponga una mano al pecho, sea más consciente y respete a las personas por quiénes somos”, expresó el participante.

Tras ello, su entrenador Mike Bahía le dio su respaldo y pidió que respeten al joven cantante. “ Todo aquel que ataque a Stefano, me está atacando a mí. Entonces quiero que el que me quiera a mí, quiera a Stefano, por favor. Respétenlo porque es maravilloso”, sentenció el colombiano.

Por su lado, Cristian Rivero también dedicó unas palabras al concursante y recordó que lo conoce desde La voz kids.

“Eres un chico que ha crecido con libertad, que está orgulloso ser quién es. Eres un chico que tiene arte y, por sobre todas las cosas, eres un ser humano como todos. Y todos merecemos el mismo respeto, absolutamente todos”, sostuvo el conductor del programa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.