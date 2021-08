Melissa Loza molesta con producción de Esto es guerra por pedirle competir con lesión

Melissa Loza, quien semanas atrás fue suspendida de Esto es guerra por no completar un circuito, se mostró indignada con la producción del programa debido a que le pidieron competir en un reto de altura sin tener en cuenta que se está recuperando de una lesión en uno de sus dedos.

Luego de que el ‘Tribunal‘ indicara que era el turno de Loza y Angie Arizaga, la popular ‘Diosa’ tomó el micrófono y con evidente molestia reclamo que la envíen a participar en un juego que podría poner en mayor riesgo su salud.

“Es lamentable, la verdad, que nos expongan de esta manera. Si bien todos saben que estoy con el dedo fracturado, esta es una fractura de la que toma tiempo recuperarse. Esto es Guerra no solo realiza estos juegos y por eso estoy acá”, aseveró en Esto es guerra, reality al que recientemente regresó Hugo García.

Al escuchar esto, el ‘Tribunal’ se mostró sorprendido y le dijo a Melissa Loza que debía haber informado a la producción que no podía competir; sin embargo, ella aseguró que esto ya estaba coordinado. Ante tal situación, el equipo del programa permitió que la participante utilice su descanso médico para evadir el juego.

‘Tepha’ Loza felicita a su hermana Melissa por cumplir reto de altura

A principios de julio y ante la expectativa de sus compañeros, Melissa Loza venció su miedo a las alturas en Esto es guerra y recibió las felicitaciones de su hermana, ‘Tepha’ Loza.

“Creo que he sido su motivación (risas). No, mentira. Fuera de bromas, me alegro mucho por ella, sé que tenía fobia a las alturas y hasta me está ganando. Yo también empiezo a remontar”, fueron las palabras de la menor de las Loza para América Espectáculos.

