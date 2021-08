Gian Piero Díaz bromea a Rosángela Espinoza: “Quiere que le digan Angelina Jolie peruana”

Después de hacer su sueño realidad y disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Europa, Rosángela Espinoza retornó a Esto es guerra. Sin embargo, no contó con que Gian Piero Díaz bromearía sobre un supuesto pedido de la modelo tras conocer a la estrella de Hollywood Angelina Jolie.

Durante su cuestionada presentación en el programa, el conductor contó que la ‘Chica selfie’ ahora quería ser llamada “Angelina Jolie peruana”, luego del encuentro que tuvo con la actriz en Venecia.

“Ahora ha pedido que le digan la Angelina Jolie peruana porsiacaso” , sostuvo el presentador de EEG, lo que causó sorpresas y risas entre sus compañeros.

Espinoza no dijo nada y solo atinó a reírse; sin embargo, el ‘tribunal’ aseguró que no le importa que haya conocido a la actriz y solicitó a la producción que considere sancionar a la modelo por no presentarse en el programa en la fecha indicada.

De ese modo, indicó que cada integrante del reality decida por medio de votaciones si es que deba recibir un castigo, ya que se ausentó del programa durante tres días sin permiso.

El regreso de Rosángela Espinoza a Esto es guerra fue muy comentado porque es la segunda vez que no apareció en el programa de América TV y causó preocupación entre sus fieles seguidores. La última semana, la figura del show causó la indignación de Alejandra Baigorria debido a que apareció después de varios días.

“‘Rous’, ¿por qué no estás en el programa? Te quiero ver competir. Te sancionaron”, “Obvio que Alejandra se salió con la suya, la sancionaron solo que ella no dirá nada y hoy regresó ‘Angie’ como si nada”, expresaron muchos usuarios de las redes sociales.

