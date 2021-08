Flavia Laos tras pasar su cumpleaños en Miami: “He celebrado como una fiesta patronal”

Los rumores del fin de la relación entre Flavia Laos y Patricio Parodi cobraron fuerza luego de que la modelo festejara su cumpleaños sin la compañía del chico reality pese a que ambos se encontraban en Miami.

Hace unos días, la también actriz cumplió 24 años y sorprendió a más de uno al contar cómo fue su lujoso agasajo en Estados Unidos, ya que consideró que fue “el mejor de toda su vida”.

En la reciente edición de En boca de Todos, Laos se enlazó con el programa para brindar detalles de cómo disfrutó este inolvidable día.

“La he pasado súper bien. Mis amigas son lo máximo, me han organizado todo aquí. Todos los días tenía un plan y el día después de mi cumpleaños me organizaron una fiesta en un bote: llevaron DJ, jetskis y todo. Era sorpresa, yo no tenía ni idea”, señaló para el programa de América TV.

“Era un gran yate. Se pasaron, nunca me habían hecho una sorpresa tan bonita en mi vida. Me he sentido super querida, recibí muchísimos saludos. Ha sido uno de los mejores cumpleaños porque lo he celebrado al máximo, como una fiesta patronal ”, añadió Flavia Laos.

Asimismo, contó que su lujosa fiesta fue gracias a los canjes, por lo que no tuvo necesidad de gastar ni un sol.

“Acá en Miami se estila muchísimo que nos den canje: todo, mesas gratis solamente por ser influencers. Esa es la ventaja, la ‘ahorración’. No hemos pagado ni un sol”, aseguró.

