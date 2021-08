Estrella Torres anuncia fin de su relación con Tommy Portugal: “Cerré una etapa”

Estrella Torres se presentó en el set de Mujeres al mando, donde anunció el fin de su relación de casi una década con Tommy Portugal.

La joven artista, quien a mediados de mayo confirmó su salida de la agrupación de cumbia Puro Sentimiento, no pudo evitar las lágrimas al ser consultada por las conductoras de Latina sobre si eran ciertos los rumores de su separación.

“Queremos hacer una pregunta antes de irnos al corte para Estrella Torres: ¿qué es lo que estaba pasando en su corazón? Quién mejor que ella para que aclare la situación porque hay rumores de que ha terminado con Tommy Portugal”, dijo Karla Tarazona.

Estrella Torres no tardó en responder y confirmó la ruptura con el cantante de cumbia. Además, aseguró que sigue siendo amiga de su ahora expareja, ya que hay mucho cariño y respeto de por medio.

“Mi corazón está tranquilo, enfocado en lo mío, en mi familia y creo que ya cerré una etapa. Sí (terminó con Tommy), es mi gran amigo, siempre lo va a hacer y lo quiero un motón , él lo sabe y va a ser siempre una persona importante para mí”, dijo la joven artista con la voz entrecortada.

Asimismo, Estrella Torres negó que su ruptura con Tommy Portugal haya sido ocasionada por un tema de infidelidad.

“(Tommy) Se merece todo lo mejor, no fue nada malo, quiero aclarar para que no se especulen cosas por respeto a su familia; yo los quiero un montón. Por respeto a él porque no le gusta hablar de su vida privada ni yo tampoco. Nos mantenemos reservados. Quiero aclarar que seguimos siendo amigos. En nuestra relación, siempre hubo respeto y amor ”, finalizó la exintegrante de Puro Sentimiento.

