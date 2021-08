Esaú Reátegui habla de su éxito: “La Uchulú me ha salvado la vida y me la cambiado”

La Uchulú se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión peruana gracias al arduo trabajo del actor Esaú Reátegui. A sus 20 años, el joven artista ha logrado ser la nueva figura del programa cómico El reventonazo de la Chola.

Todo comenzó cuando hace unos meses, viralizó los pasos de baile de la canción “No sé”. Su popularidad creció como la espuma en las redes sociales, lo que causó que diera un gran salto a la pantalla chica.

La República conversó con Esaú Reátegui, quien nos cuenta detalles sobre su nueva vida en Lima y su secreto para conseguir el éxito con su personaje. Además, habla de los momentos duros que vivió en Pucallpa y de cómo sobrelleva la fama para no cambiar su esencia.

- ¿Cómo te sentiste el primer día que debutaste en el circo de la Chola Chabuca?

Mi primera vez en el circo ha sido muy linda, con mucha adrenalina porque es la primera vez que tengo contacto con el público de esa manera. Este es un logro muy grande para mí, porque cuando he estado en el escenario tuve pánico escénico. El miedo más grande que tengo es no poder llenar las expectativas del público , es difícil, lo último que quiero es defraudarlo. Cuando la gente grita al verme, me levanta el ánimo y las energías.

La Uchulú considera un ejemplo a seguir a Ernesto Pimentel. Foto: Instagram

- Has estado en Reinas del show, en la pista de El artista del año y ahora en el circo, ¿crees que estás en el mejor momento de tu carrera artística?

Sí, siento que estoy en mi mejor momento . Siento que tengo que seguir avanzando con más contenido para el público y que puedo dar mucho más. Se vienen unas sorpresas lindas.

- ¿A quién consideras que es tu ejemplo a seguir en la televisión?

A Ernesto Pimentel. Durante el poco tiempo que estoy trabajando con él, me ha aconsejado y enseñado bastante, me ha sabido guiar de una manera muy paciente. No quiero defraudarlo, ahora él es una prioridad para mí, como también mi familia y amigos. Quiero hacer lo que ellos esperan de mí.

La Uchulú está recibiendo clases de canto con Julie Freundt. Foto: Instagram / La Uchulú

- También estás recibiendo clases de canto con Julie Freundt. ¿Piensas más adelante incursionar en la música como cantante?

Sí, por eso estoy aprendiendo. En mi casa, también practico. Hago mis gárgaras, hago mis videos. Julie Freundt tiene mucha fe en mí. (ríe) Me gusta mucho cantar, siempre he cantado baladas. Pienso sacar varias canciones para la gente.

- Ya tienes más de medio millón de seguidores en Instagram y en TikTok también la sigues rompiendo, ¿cuál es el secreto para seguir recibiendo el cariño del público?

El secreto está en buscar la originalidad y que seas muy agradecido con tu público. Que estés en constante actividad con ellos, responderles con mensajitos, darles like. Yo sigo a muchos que me siguen. Me gusta interactuar con el público. Incluso con los haters, también les comento de manera graciosa.

- ¿Cómo haces para mantener tu esencia y no cambiar por la fama de la televisión?

Estoy cumpliendo metas, pero creo que nunca voy a ganarle a nadie porque hago las cosas por mí mismo , porque me gustan y tengo un público que quiere seguir viéndome. Creerme la gran cosa no está dentro de mi visión. Todavía no le he ganado a nadie. Me falta hacer muchas cosas y las haré con dedicación y amor (sic).

La Uchulú. Foto: La Uchulú/ Instagram

- ¿Cómo sobrellevas tu estadía en Lima?

Me he alquilado un departamento. Con el dinero que recibo en la Chola Chabuca, solvento todos mis gastos. Mi familia no quiere venir porque no le gusta. Yo tampoco me acostumbro a vivir en Lima, aquí el ritmo es diferente. Acá gasto bastante plata en pasaje, en comida, para ir en el carro se te va todo el día. Además, hace frío y no estoy acostumbrado.

- Cuando vivías en Pucallpa y aún no eras conocido en las redes, ¿en qué trabajabas para ayudar a tu familia?

He trabajado vendiendo cosas de plástico, vendiendo ropa; he trabajado como personal de limpieza en un centro comercial de Pucallpa. Trabajo desde los 7 años.

- ¿Has tenido una niñez complicada?

No he tenido niñez. Me la he pasado trabajando y estudiando antes de estar jugando. No he tenido una vida nada placentera, pero sí he tenido una vida llena de aprendizajes. Ahora, le doy valor a las cosas que puedo tener.

- ¿Tu mamá te apoyó desde tus inicios cuando empezaste a grabar tus videos, o renegaba un poco con eso? Supongo que la extrañas, ¿En qué momento sientes que te hace falta tu mamá?

Mi mamá no me apoyaba mucho; me decía que estaba malogrando mi imagen, pero yo le decía que me gustaba y me hacía sentir bien. Con el tiempo empecé a tener más seguidores, la gente comentaba de mí en Pucallpa; entonces, mi mamá me empezó a apoyar poco a poco... hasta un día me regaló un polito y un short. En ese entonces, no me ponía labial, solo peluca. Ahora, La Uchulú está más formal.

La extraño todos los días, a ella y a mis hermanitos. Cuánto quisiera que estén mirándome en el circo , pero no se puede porque ella está vendiendo ropa en la selva. Igual, no dejo de estar pendiente de ella.

La Uchulú revela que empezó a trabajar desde los 7 años. Foto: La Uchulú/ Instagram

- ¿Te consideras una persona con suerte o crees que todo lo que vienes logrando se debe a algo más?

No creo en la suerte. La suerte es para los ignorantes. Creo en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación. Cuando le pones muchas ganas a algo, la vida te da muchas sorpresas. En algún momento, después del sacrificio, te van a llegar noticias extraordinarias. La suerte es para las personas que piensan que todo les está yendo mal y esperan un poquito de suerte para salir adelante. No, el detalle es seguir trabajando y poniéndole dedicación.

- ¿Qué le dirías a las personas de provincia, como tú, que vienen a Lima en busca de cumplir sus sueños?

Que le pongan muchas ganas, que trabajen duro y que no suelten la toalla. Que en su cabeza, no este la palabra límite, siempre hay que pensar en positivo. Para poder llegar a donde estoy, también he tenido momentos en los que he pensado en tirar la toalla , pero hay que ser perseverante.

- ¿Consideras que La Uchulú te ha salvado o te ha cambiado la vida?

La Uchulú me ha salvado la vida y me la ha cambiado. En su momento, pasé por depresión, fue una etapa difícil, pero lo pude superar gracias a que mantenía la mente ocupada y feliz al hacer ese personaje. Leer los comentarios de las personas me levantaban el ánimo.

Sí, ha mejorado mi vida. Estoy muy agradecido con eso porque no solamente es por el personaje, sino también por el público que me da mucho amor. Estoy agradecido con los chululitos bellos, sin ellos, este personaje no sería nadie. Soy consciente de que si fallo y estoy arriba, ellos mismos me van a bajar de ahí. Gracias también a Ernesto Pimentel, por todas las oportunidades que me ha dado.

