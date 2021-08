Dalia Durán tras ver a John Kelvin luego de un mes: “No le guardo rencor”

Dalia Durán acudió el último lunes 9 de agosto a una audiencia de apelación en la que tuvo que ver a John Kelvin luego de un mes de que haber sido víctima de violencia por parte de su aún esposo.

En un informe que se presentó en Magaly TV, la firme, la cubana mostró cómo lleva su nueva vida tras la pesadilla que vivió al lado del cantante. Después de ello, comentó cómo se sintió al volverse a encontrar con el padre de sus hijos.

“Para mí fue muy difícil volverlo a ver después de un mes y cuatro días exactamente. Yo a él no le guardo odio ni rencor. No hay forma alguna de que yo pueda sentir eso (por él) porque tampoco me dejaría avanzar a mí”, sostuvo la también cantante para el programa de Magaly Medina.

Asimismo, descartó la posibilidad de retomar su relación con John Kelvin: “Te hablo como mamá y por los chicos, mas no como para volver a tener una relación con él ni nada porque eso definitivamente no podría darse”.

Finalmente, Dalia Durán espera que se concrete pronto el tema del divorcio. “Yo creo que es lo lógico, ¿no? (firmar el divorcio). Creo que es lo ideal solicitar el divorcio porque para qué continuar unida con una persona con quien ni siquiera estás”, explicó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

