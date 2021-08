Yahaira Plasencia y cantante colombiano se lucen juntos en las playas de Punta Cana

Yahaira Plasencia se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de Punta Cana. La cantante no se dejó amilanar por las críticas que recibió al protagonizar una nueva intervención policial en una casa donde continuó una fiesta, luego de salir de una discoteca, el último fin de semana.

Este escándalo no detuvo a la salsera, quien no dudó en volar al Caribe, donde se está divirtiendo junto a sus amigos luego de promocionar su lanzamiento “Dime”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos sus fans fue que la intérprete se luce junto a un misterioso cantante.

De acuerdo a los videos que compartió la artista peruana en sus historias de Instagram, ella se muestra muy cariñosa con el artista colombiano Kamm, quien no dejaba de abrazarla durante toda la grabación.

Por otro lado, hace unos días, Yahaira Plasencia fue vinculada con Carlos Ascues, luego de ser captada ingresando a la casa del exfutbolista de Alianza Lima. Sin embargo, la salsera inmediatamente descartó dichos rumores que surgieron a raíz del ampay informe difundido por Amor y fuego.

“El sábado estuve en una cena de cumpleaños en Miraflores y Edson Dávila me dijo que estaba en su casa, que fuera rápido”, dijo la salsera sobre la cronología de lo sucedido.

“Fui a visitarlo un rato y me retiré. De ahí tomé un taxi con mi amigo Ángelo y me hizo un ruta a la casa donde iba a ir, y recién ahí recién me entero que era casa de Ascues (...) Yo no conozco a Ascues. No lo vi. Fui para dejar a mi amigo Ángelo en ruta y entré para que me pidan el taxi”, aseveró.

