Sheyla Rojas se defiende de críticas por sus cambios físicos

Sheyla Rojas, como otras modelos e influencers, suele estar en contacto con sus seguidores a través de sus historias de Instagram o sus transmisiones en vivo. En una de estas, la modelo comenzó a recibir críticas por la forma en la que lucían sus labios.

Ante la insistente pregunta de qué se había hecho en el rostro, la exconductora de televisión quiso explicar lo que se había aplicado.

“¿Qué me puse en el labio? es un hidratante. La verdad que estaba casi casi sin maquillaje, pero pues me gusta, durante el día, y cuando estoy en mi casa tener mis labios hidratados. Es súper importante para mí, a mí me gusta”, afirmaba la modelo.

Debido a la insistencia de los usuarios, continuó detallando que el cambio se debía solo a su maquillaje.

“Es como un gloss, como un brillo, y te deja los labios super humectaditos. Ayer les compartí una historia y la verdad que sí lo uso, me encanta, le da como más volumen al labio y lo hidrata”, se le escuchaba decir a Sheyla.

Una vez que se percató de los comentarios en contra de su apariencia física, la influencer optó por lanzarles un mensaje contundente. “A mi me gusta, si no les gusta pues qué haremos”, dijo la modelo para no hablar más del tema.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.