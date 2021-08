Rebeca Escribens explica su ausencia en Estás en todas: “Estaba ‘jato’”

Natalie Vértiz dio a luz a su segundo hijo el sábado 7 de agosto, por lo que tuvo que ausentarse de la conducción de Estás en todas. Ante dicho suceso, se esperaba que Rebeca Escribens apareciera en el lugar de su colega; sin embargo, esto no ocurrió y este martes 10 finalmente se reveló la razón.

Durante la transmisión en vivo de América Espectáculos, la presentadora le explicó a Jaime ‘Choca’ Mandros que no pudo acompañarlo en el programa sabatino porque no le avisaron a tiempo que la ex Miss Perú ya estaba en trabajo de parto; no obstante, aseguró que el próximo sábado sí o sí estará en el magazine.

“5.15 de la mañana me llaman, estaba ‘jato’, en posición fetal (...) Luchito me escribió en la noche y me dijo: ‘Rebe, atenta’. Eran las 11.00, 12.00 y a la 1.30 a. m. se me cayó el celular (...) Incluso dije: ‘Mejor voy de frente’, porque si le duele, no creo que vaya así o que desde la clínica haga programa, pero no fui”, relató. “Pero como ella (Natalie Vértiz) tiene que descansar, este sábado estaré contigo”, comentó.

Al escuchar ello, ‘Choca’ Mandros, quien días atrás rompió un sillón en América Espectáculos, soltó algunas risas y le contó a su compañera el motivo de su visita. “Yo he venido acá porque el productor me ha dicho: ‘Anda para asegurarte que diga al aire que este sábado va a ir’”, comentó entre risas.

Rebeca Escribens confirmó que reemplazará a Natalie Vértiz en Estás en todas

El viernes 6 de agosto, Rebeca Escribens anunció en América Espectáculos que estaría en Estás en todas para ocupar temporalmente el lugar de Natalie Vértiz.

“Les cuento que próximamente, apenas Natalie Vértiz vaya a dar a luz al bebé, yo voy a estar con ustedes”, comentó la carismática conductora en presencia de Jaime ‘Choca’ Mandros.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.