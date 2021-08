Quique Neira: “El enemigo de Latinoamérica es la mala gestión”

“Le puse la atención que merecía a la música de Luis Miguel 25 años después”, nos comenta Quique Neira desde Chile, donde continúa trabajando en su nueva producción, Cover me again, para la cual versionó ‘Culpable o no’ y ‘Hasta que me olvides’. “Como artista esperas que tu música sea longeva. Cuando uno va a buscar una canción antigua, para rehacerla, de alguna forma está colaborando a que esa obra original logre ese efecto”.

El exvocalista de Gondwana, figura del reggae, bromea y sostiene que a fines de los 80 era un seguidor más del baladista “como cualquier hispano” o como cualquiera que lo vio de cerca en Viña del Mar. Pero se convirtió en fan a partir de la bioserie de Netflix. “Tuve que interpretar la música de Luis Miguel para volverme fan, fíjate. Algo me pasó, empecé a sentir su música. Empecé a escuchar sus discos, a ponerles más atención a sus distintas etapas como músico. Hasta que, viendo un capítulo de la serie en el que se cuenta la historia... o la supuesta historia detrás de ‘Hasta que me olvides’, de nuevo me pasó lo mismo que con ‘Culpable o no’. Volví a un viaje en el tiempo, volví por ahí a un punto de los 90, yo estaba recién en esta industria. Ningún muchacho de la edad de él se atrevía a cantar bolero, marcó un hito”.

¿La crisis actual tiene que ver con que escogieras ‘Hasta que me olvides’?

Sí, estas versiones tienen que ver con ese ejercicio de nostalgia en el que estamos todos. Esta pandemia nos ha puesto en un clima muy reflexivo, de mirar al pasado, observando las cosas buenas que tuvimos. De pronto, ya no podíamos salir, le ‘bajamos’ un cambio a la vida. Eso generó nostalgia y yo me metí en ese ejercicio. Traté de respetar la esencia e incorporo una canción al reggae latino, y no es cualquier canción. Y como la clave del reggae es bailar, es ese mi aporte.

También versionas ‘Perdóname’ de Camilo Sesto. ¿Te parece que no es tan usual este tipo de homenajes?

Uno de los problemas que tiene la sociedad actual, es que de pronto se nos olvida reconocer el mérito del otro. Hay que partir por el respeto al otro, después ya veo si algo de lo que haga me gusta o no me gusta. Pero el talento no se puede negar.

Has participado en convocatorias. ¿Qué impresión te dejan las protestas?

Me dejan en claro un problema que tenemos desde siempre en Latinoamérica... que tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias. El gran enemigo de Latinoamérica, en general, es la mala gestión, la corrupción, la mediocridad y la ineficacia de las autoridades. El abuso de la ideologización so pretexto para tapar las malas gestiones, cuando en realidad lo único que importa es que hagan bien su trabajo, un servicio público. La gente está con ganas de decir lo que piensa, ha perdido el miedo en ese sentido. Se ha visto en Chile, Ecuador, Perú... Más allá del color político. La gente está entendiendo más qué es la democracia y de qué consta. A mi entender, eso es que la gente a la que uno le pasa el poder debe recordar que el poder es prestado por nosotros.

