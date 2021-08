Magaly Medina rechaza agresión de Jonathan Maicelo: Lo que hiciste es injustificable

Magaly Medina tuvo palabras en contra de la actitud violenta de Jonathan Maicelo durante un evento. La conductora de televisión opinó en su programa, el último lunes 9 de agosto, sobre el video que se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes, se ve al boxeador patear e insultar a una mujer que se encontraba detrás de una malla y que se había burlado de su forma de hablar . El impacto provocó que caiga su teléfono celular al suelo.

Al respecto, la figura de ATV evidenció su rechazo ante esta reacción del deportista y le aconsejó que, ya que es una persona mediática, debe ser responsable y cuidadoso con las acciones que realiza públicamente.

“Somos personas mediáticas, la gente nos quiere grabar detrás de cámaras, lo estaban provocando por su manera de hablar, pero no tiene que responder con lisuras de grueso calibre y menos pateando un celular”, expresó sobre Jonathan Maicelo.

“Tienes que bajar tus revoluciones, respirar un poco antes de responder con esa agresividad. Él volvió a patear el celular hasta romperlo, esa mujer lo pudo denunciar (...) lo que has hecho es injustificable”, agregó impresionada Medina.

Magaly Medina indignada con Gisela Valcárcel

Magaly Medina aprovecha las cámaras de su programa para opinar sobre comentarios y acciones que realizan figuras del espectáculos en televisión.

La conductora no tuvo reparos en hablar de Gisela Valcárcel, quien le jugó una broma a Edson Dávila en una de las ediciones de Reinas del show. Según la presentadora, fue un chiste despectivo.

“Lo de Gisela Valcárcel no sé si estaba guionado porque me pareció de muy mal gusto su chiste (...) me pareció bastante despectivo. ‘Nunca te olvides quién firma tu cheque’, tampoco pues. ¿Así le dice a sus empleados? Gisela no olvida, siempre sintiéndose un ser superior, por arriba de todos los demás”, dijo Magaly.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por comentario a Edson Dávila 'Giselo'. Foto: captura de ATV/La República

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.