Lucía de la Cruz celebra prenominación de su hijo Christian Wong al Grammy

Muy orgullosa. Lucía de la Cruz expresó su admiración por su hijo Christian Wong, quien fue prenominado a la próxima edición de los Premios Latin Grammy.

El artista peruano está en la lista de tres categorías con su grupo Festejando: mejor grabación, mejor álbum y mejor canción. La banda del hijo de la cantante criolla fusiona en su música ritmos del jazz, funky y blues.

“Estoy feliz y orgullosa por mi heredero, Christian, quien está logrando un reconocimiento a su trabajo con su grupo y espero que siga dándole éxitos al país”, fueron las palabras de la intérprete de “Propiedad privada”.

“Siempre es complicado grabar y han hecho un buen trabajo que está siendo reconocido a nivel internacional . Él siempre ha estado conmigo formando parte de mi grupo y ahora es tiempo de que alcance sus sueños”, agregó De la Cruz.

La reinvención de Lucía de la Cruz en pandemia

La llegada de la pandemia afectó mucho la industria musical por la suspensión de todos los eventos sociales para evitar los contagios de la COVID-19.

Muchos artistas dejaron los escenarios para dedicarse a otro tipo de negocios y así tener ingresos económicos. En el caso de Lucía de la Cruz, la cantante criolla se reinventó a inicios del 2021 y se puso a vender polladas.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy a hacer el pollo nalgón de Lucía de la Cruz, para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar que yo hago ‘privaditos’. Cómo me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mis billetes”, dijo la exponente nacional.

