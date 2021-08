La voz Perú: Iván MC llama “diosa musical” a Paula Leonardi tras eliminación

La voz Perú continúa esta semana con su etapa de conciertos en vivo. Hasta el momento, se han desarrollado grandes batallas entre los mejores participantes y justamente una de ellas fue la que protagonizaron Iván MC y Paula Leonardi el sábado 7 de agosto.

Tras el infartante duelo, Leonardi fue eliminada del programa de canto de Latina y agradeció vía redes sociales a todos aquellos que estuvieron pendientes de su participación, sin imaginar quizá que poco después su contrincante elogiaría su talento al llamarla “diosa musical”.

“Recién asimilando el poder haber salido de sentencia compartiendo con una diosa musical como Paula Leonardi, me di cuenta que se puede lograr todo; en serio, muy pero muy agradecido con la reggae Army. Si es que nos unimos, todo es posible... Hay reggae para rato”, sostuvo el cantante.

Iván MC agradece apoyo tras vencer a Paula Leonardi en La voz Perú. Foto: Iván MC/ Instagram

Al leer dicha publicación, la integrante de Los Barraza le deseó lo mejor a su compañero y comentó que podrían unirse para lanzar un tema juntos. “¡Te quiero, loco! A seguir brillando y dejando el reggae en alto. ¡Queda pendiente nuestra grabación!”, manifestó.

Recordemos que Paula Leonardi ingresó a La voz Perú con el tema “And I am telling you I’m not going”, mientras que Iván MC entró a la competencia con “Sentimiento original”.

Paula Leonardi se despide de La voz Perú

A través de sus redes sociales, Paula Leonardi le dijo adiós a La voz Perú, pero aseguró que se esforzará al máximo para cumplir su sueño de ser una artista reconocida a nivel internacional.

“Se cierra una puerta y se abren todas las ventanas. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes del programa y brindándome todo su apoyo a través de las votaciones”, escribió en Instagram.

El emotivo mensaje de despedida de Paula Leonardi tras ser eliminada de La voz Perú. Foto: Paula Leonardi/ Instagram

