Instagram: Karin Idol anuncia más temas de anime tras mix de Dragon Ball en La voz Perú

Karin Idol sorprendió a los televidentes de La voz Perú con un mix de Dragon Ball en su primera presentación de la etapa de conciertos en vivo. La joven entonó temas del popular anime como “Mi corazón encantado” y “Romance te puedo dar”.

Luego de su show, la representante de la cultura otaku en el país se comunicó con sus fans en Instagram para pedirles su apoyo porque fue sentenciada. Así también, evidenció que cantará más canciones de conocidas series japonesas para alegría de ellos.

“Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Aún así, el miércoles realizaré otra presentación, ya que estoy en sentencia y espero contar con el voto de ustedes”, escribió Katherine Zegarra.

“Una cadena de apoyo con el voto de sus amigos y familiares, y yo prometo darles un precioso show donde evolucionen conmigo ”, agregó, con lo que dejó entrever que su próximo tema sería del anime Digimon.

Publicación de Karin Idol. Foto: captura/Instagram

Así fue el casting de Karin Idol en La voz Perú

Katherine Zegarra sorprendió al jurado de La voz Perú al interpretar “Zankoku na tenshi” de Yoko Takahashi, tema conocido por la serie Evangelion.

La joven de 26 años lleva desde hace un quinquenio cantando temas de anime y exponiendo la cultura japonesa en el Perú.

“Te quiero agradecer porque me has acortado la distancia con este hermoso país. Te quiero decir que la cosa más importante es tener el paquete completo, yo volteé por tu voz, porque cantaste en japonés, eso fue lo que me pareció llamativo”, le dijo Mike Bahía antes de que Karin decidiera integrar su equipo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.